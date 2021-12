У Вербаше буду предлужени Днї Миколи М. Кочиша

НОВИ САД/ВЕРБАС – Нєшка, у рамикох Дньох Миколи М. Кочиша, у Вербаше будзе орґанизована нащива школяром хтори виучую руски язик.

У Вербаше ше виучованє руского язика зоз елементами националней култури отримує у трох Основних школох – „Светозар Милетич“, „20. октобер“ и „Братство єдинство“.

Школярох учи Славица Мали, проф. класней настави зоз Вербасу. Маюци у оглядзе же ше ОШ „Светозар Милетич“ реновирує, програма ше отрима у Парохиялней сали нашей церкви, ул. Сивч Йовґена.

У тим школским 2021/2022. року на наставу руского язика у Вербаше ходза 69 дзеци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)