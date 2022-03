У Вербаше конституована Комисия за популацийну политику

ВЕРБАС – Општина Вербас конституовала вчера, 7. марца, Комисию за популацийну политику. Як предсидателька тото Цело будзе водзиц заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич, а саме Цело творя представнїки локалней самоуправи, представнїки здравствених, социялних и образовних установох и орґанизацийох цивилного дружтва.

На конститутивней схадзки того дня утвердзени програмски активносци плановани за 2022. рок. Главни задаток тей Комисиї, як визначене, то розвиванє пориваюцого окруженя за одрастанє и розвой дзецох.

Як могло чуц на схадзки Цела, у фокусу у наиходзацим периоду будзе и очуванє и унапредзенє репродуктивного здравя пре звекшанє стопи наталитету на локалним уровню. Комисия будзе предкладац дальши мири, провадзиц новини у законодавстве котре ушорює тоту обласц и робиц на ускладзованю локалних предписаньох, пренєсол општински сайт.

