У Вербаше наютре промоция „Словнїка компютерскей терминолоґиї”

ВЕРБАС – У просторийох Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше наютре, 2. децембра, будзе отримана промоция „Словнїка компютерскей терминолоґиї” проф. др Михайла Фейси.

На промоциї бешедовац буду автор и рецензент проф. др Юлиян Рамач, а рецензиї одсутних рецензентох буду пречитани.

По словох орґанизатора, кажда нащивителька и кажди нащивитель достаню на дарунок прикладнїк спомнутей кнїжки, за котру фаховци гваря же є єдна зоз найхасновитших кнїжкох на руским язику остатнїх рокох.

Початок промоциї „Словнїка компютерскей терминолоґиї” проф. др Михайла Фейси заказани за 18 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)