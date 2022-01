У Вербаше обявени Информатор о правох з обласци дружтвеного стараня о дзецох

ВЕРБАС – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општини Вербас обявело Информатор о правох з обласци дружтвеного стараня о дзецох, преноши општински сайт. Слово о друкованим и диґиталним водичу котри родичом треба же би помогнул же би швидко и ефикасно витворели шицки права котри припадаю їх дзецом по рижних основох, од народзеня по конєц школованя.

По словох членїци Општинскей ради задлуженей за социялни питаня Даниєли Илич, основи Информатора у новей Одлуки о финансийней потримовки фамелийом з дзецми и буджету за 2022. рок, котри нєдавно усвоєни на схадзкох Скупштини општини Вербас.

Принєшени вецей нови мири котри ше дотикаю популацийней политики и Информатор служи же би ше найширша явносц упознала з нїма и почала их хасновац, гварела Иличова. Попри сету тих мирох, представени и сет нових мирох котри од 1. януара дава держава, як визначела, з идею же би шицки тоти информациї на єдним месце були доступни фамелийом, же би лєгко могли дознац цо шицко можу витвориц за перше, друге, треце и кажде шлїдуюце дзецко, за дзеци зоз завадзанями у розвою, за школярох и студентох и шицки други катеґориї. Информатор упознава хаснователя цо потребне приложиц за витворйованє одредзеного права, на котрим месце ше придаваю вимоги и шицко друге.

Информатор о правох з обласци дружтвеного стараня о дзецох доступни у диґиталней форми, пошвидко будзе и у друкованей, а як з Општинскей ради задлуженей за социялни питаня сообщене, подзелєни будзе шицким установом и месним заєднїцом, а доступни будзе и на явних местох.

Информатор з правох обласци дружтвеного стараня о дзецох мож опатриц НА ТИМ ЛИНКУ.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)