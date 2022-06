У Вербаше отримана обука на тему защити женох

ВЕРБАС – Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц у Вербаше орґанизовал обуку за занятих у центрох за социялну роботу, тужительствох, здравствених и образовних установох, як и за активистох нєвладових орґанизацийох, пренєсол општински сайт.

Тема обуки була превенция и защита од насилства у фамелийох и партнерских одношеньох женох зоз чувствительних ґрупох, як цо Ромкинї, жени з валалских подручйох и жени з инвалидитетом.

Обука реализована у просторийох III Месней заєднїци у Вербаше, а присуствовали професионалци котри директно уключени до роботи зоз жертвами насилства. Окрем професионалцох з вербаскей општини, присутни були и професионалци з општини Кула, як и представнїк општини Житиште. Обуку водзели Марина Симеунович и Андрияна Чович зоз Покраїнского секретарияту за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц.

Стретнуце отворели окончователька длужносци помоцнїка покраїнского секретара Селеши Дєндї и заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич. Запровадзена добра медзисекторова комуникация и, по сообщеню Центра за социялну роботу општини Вербас, заключене же таки обуки барз хасновити и нєобходни за дальшу роботу и усовершованє фахових роботнїкох.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)