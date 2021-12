У Вербаше була промоция „Словнїка компютерскей терминолоґиї”

ВЕРБАС – У просторийох Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше штварток, 2. децембра, отримана промоция „Словнїка компютерскей терминолоґиї” проф. др Михайла Фейси.

Шицких присутних на промоциї привитал сам автор и, як визначел, по оценох велїх значних фаховцох, слово о найпрактичнєйшей кнїжки обявеней у рускей заєднїци у остатнїм периоду. О „Словнїку компютерскей терминолоґиї”, окрем автора, бешедовал и рецензент проф. др Юлиян Рамач котри визначел же др Фейса у тей кнїжки дал ориґинални и добри ришеня зоз додатнима и обсяжнима толкованями, а рецензиї одсутних рецензентох пречитала Катарина Фейди.

Промоциї „Словнїка компютерскей терминолоґиї” у предходним периоду, окрем Вербаса, отримани и у Коцуре, Руским Керестуре, Новим Садзе, а плановане же би кнїжка була представена и у других местох дзе заступена руска заєднїца. Кажда нащивителька и кажди нащивитель достали на дарунок прикладнїк спомнутей кнїжки.

„Словнїка компютерскей терминолоґиї” проф др. Михайла Фейси обявени под покровительством Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

