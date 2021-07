У Вербаше порушане биоґазне пошоренє

ВЕРБАС – Компания „Суноко”, членїца МК ґрупи, обявела же порушана робота биоґазного пошореня за продукцию електричней енерґиї у Вербаше, вредносци вецей як 9 милиони еври.

По сообщеню, гоч Сербия як аґрарна жем ма окремни потенциял кед слово о обновююцих жридлох енерґиї, у нас нєшка иснує лєм коло 15 пошореня за биоґаз. Компания „Суноко” одлучела же би одрутни сировини и нуспродукти од цукровей цвикли вихасновала за продукованє струї, гварел директор технїчного сектору компаниї „Суноко” Зоран Стояк. Зоз такима иновативнима проєктами, як визначел, ґрупация доприноши защити животного стредку, алє и ефикаснєйшому и отримуюцому дїлованю.

Пошоренє, як визначене, ма капацитет продукциї електричней енерґиї од 2,4 MWh, та будзе обезпечовац рочни потреби за струю коло пейц тисячи ґаздовствох.

МК ґрупа у шлїдуюцих трох рокох уложи 300 милиони еври до ключних обласцох дїлованя, од чого 85 милиони еври опредзелєне за другу фазу витропарку „Кошава”.

