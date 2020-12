У видавательним плану за 2021. рок аж 19 публикациї

НОВИ САД – По новим Правилнїку о видавательству НВУ „Руске слово”, видавательни 2021. рок подзелєни до пейцох катеґорийох. Рукописи буду обявени по тим шоре як су нумеровани и у складзе зоз финансийнима можлївосцами, односно резултатами конкурсох на котрих НВУ „Руске слово” будзе конкуровац.

Медзи рукописами єст три за дзеци (два сликовнїци), а за шейсц кнїжки, односно трецину кнїжкох, средства уж обезпечели спонзоре, донаторе и заєднїцки проєкти НВУ „Руске слово” зоз другима рускима орґанизациями.

Тиж так, редакторе НВУ „Руске слово” у 2021. року буду робиц на ище двох векших проєктох, за котри нє сиґурне же ше законча у шлїдуюцим року, або же ше за нїх найду средства.

І катеґория ранґованє рукописох редакциї Видавательней дїялносци за 2021. рок (Комисия, односно Совит видвательней у хторим: Ирина Гарди Ковачевич, Ваня Дула, Тамара Рончевич и Микола Шанта (редактор)):

Янко Павлович, „Приповедки”, проза. Ирина Гарди Ковачевич, „Дзень за дньом”, поезия за старших. Михал Рамач, „Перли”, преклади зоз шветовей поезиї. Олена Планчак Сакач, „Медзи двома побрежями”, поезия. Янко Сабадош, „Розваляни салаш”, проза. Кристина Афич, поезия, у едициї „Жридла”. Владо Няради, „Драми”. Владимир Кочиш, „Рамик за аниму”, поезия.

ІІ катеґория ранґованє нєобявених рукописох (длуство) редакциї Видавательней дїялносци зоз 2020. року:

Ясмина Дюранїн, „Женоблоґия”, збирка блоґох. Мелания Римар, „Хто як сце”, писнї за наймладши дзеци у едициї „Русалка”.

ІІІ катеґория ранґованє рукописох важних за Установу за 2021. рок, направени вєдно зоз директором, як и редаторку часопису за дзеци „Заградка” (едиция за наймладших „Заградка”):

Мирон Жирош – „Есеї о Руснацох“, публицистика. Виданє ше реализує вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох. Блажена Хома Цветкович – „Язични поради (Язични аларм)“, линґвистика. Виданє ше реализує вєдно зоз Дружтвом за руски язик, литературу и културу. Сликовнїца за дзеци „Карусел“, у едициї „Заградка“. Виданє ше реализує вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснцох. Сликовнїца за дзеци „Кухня“, у едициї „Заградка“. Владимир Еделински Миколка „Роботни звикнуца и духовни живот Руснацох у Шидзе“. Моноґрафия 50. рочнїца РНТ „Дядя“, автор Дюра Латяк. Виданє ше реализує вєдно зоз Руским народним театорм „Дядя“.

ІV катеґория ранґованє рукописох редакциї мултимедялного часописа МАК за 2021. рок:

„Зборнїк роботох зоз Пиятей науковей конференциї за студентох и младих професионалцох“. Виданє ше реализує вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснцох. Емилия Чизмар – „Мили МАК-у“ , у едициї „MAKoff“.

V катеґория:

„Руски християнски календар за 2021. рок“. Публикация ше реализує вєдно зоз Грекокатолїцку церкву.

Видаванє векшей часци тих публикацийох будзе завишиц од резултатох конкурсох и проєктох, а гевти кнїжки котри нє буду реализовани у 2021. року, буду преруцени до плану за Видавательни 2022. рок.

Рукописи котри нє прилапени за видавательни 2021. рок, нєзадоволєли критериюм, та буду послати на доробок автором, войду до других проєктох, або нє буду друковани.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)