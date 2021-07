У Водици було стретнуце за фамелиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилищу Водици вчера пополадню отримане перше Стретнуце за фамелиї з тему „Фамелия то перша Церква за кажду особу” котри орґанизовал Центер Блажена Йосафата, а участвовали коло штерацец особи рижних ґенерацийох, од найменьших дзецох до старших.

Уводне викладанє на тему винєсол парох керестурски о. Михайло Малацко котри визначел же випатрунок нєшкайшого дружтва одраженє того яка нєшка фамелия, прето треба допущиц же би Бог котри любов, прейґ фамелиї, обнавял и дружтво.

Учашнїкох котри найвецей були з Керестура, алє було поєдинцох и Коцура, Кули и Нового Саду, у мено орґанизатора привитала ш. Авґустина Илюк, а потим три теми, моя фамелию, Св. фамелия и парохия як єдна фамелия, преглїбйовало ше у ґрупох хтори водзели ш. Авґустина, ш. Михаїла и ш. Єремия Ходиш.

Помоц шестром Служебнїцом у орґанизациї стретнуца дали и брат и шестра о. Доминик и Кристина Ралбовски зоз Селенчи, хтори водза дзецински ораториюм. О. Доминик на концу отримал и викладанє о фамелийним живоце на прикладзе єдней слики, а Ралбовсково зоз своїма аниматорами дали помоц и у богатей сценоґрафиї на тему фамелиї, дзе було и вельо бависка за наймладших.

Стретнуце закончене у церквочки зоз викладаньом ш. Михаїли о найстаршей икони Водицовей Мариї котра ма 160 роки, и зоз благословом шицким учашнїком котри дал парох о. Малацко.

На концу за шицких учашнїкох була и вечера котру обезпечел Церковни одбор катедралней церкви св. Миколая.

