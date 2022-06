У Водици вчера означени Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици вчера шветочно означени Завитни дзень – треци дзень по швето Сошедствиє Св. Духа – Русадля, хтори установели нашо предки.

Архиєрейску Литурґию предводзел владика нашей епархиї преосвящени Георгий Джуджар, а сослужели з нїм або споведали, штернац священїки, домашнї, з наших парохийох, з румунскей парохиї, як и двоме з Румуниї и римокатолїцки зоз Жеднику. Присутне було вельке число вирних, попри домашнїх и з векшини наших парохийох у Бачкей, були и паломнїки з Индїї, як и римокатолїки зоз Селенчи и Жеднику и други госци.

Присутни були и представителє явного и културного живота, тє. општинскей власци и на чолє з предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом, його заменїк Кароль Валка, подпредсидатель СО Кула и секретар МЗ Руски Керестур Михайло Пашо, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, як и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

Владика привитал шицких и здогаднул же на Завитни дзень, нашо предки обецали же буду модлїц Пречисту Дїву Марию за особлїву помоц и охрану на тим святим месце, хторе уж вецей як 200 роки вона сама вибрала, же би шицким роздавала свойо ласки.

Владику и присутних привитал домашнї парох о. Владислав Варґа и поволал на молитву же би ше у Водици витворела вибудов духовного центру Емаус.

По Служби бул обход коло церкви зоз процесию, модлєло ше Молебен до Богородици, а на штирох бокох читало Євангелию.

За шицких паломнїкох Церковни одбор у Водици обезпечел окрипенє, а у просторийох парохийного Каритасу у валалє, волонтере пририхтали скромни полудзенок за паломнїкох.

