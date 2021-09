РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, на нєдзелю, 5. септембра будзе означени Школярски дзень, як молитва за Божи благослов пред початком нового школского року.

З тей нагоди дзецинска Служба Божа нє будзе у церкви, алє у Водици на 11,30 годзин, за шицких школярох, студентох, просвитних роботнїкох и родичох. Як традиция, волонтере Каритасу на концу пририхтаю ошвиженє.

