У Водици означени Завитни дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийови святилїщу Водици вчера, на треци дзень Сошедствия Св. Духа, Русадля, шветочно означени Завитни дзень наших предкох, зоз арихиєрейску Литурґию и з присуством велького числа паломнїкох, з Керестура и других местох.

Архиєрейску Службу предводзел владика кир Георгий Джуджар зоз 12 священїками з наших парохийох, а двоме споведали. На початку Служби домашнї парох о. Михайло Малацко у мено цалей епархиї владикови повинчовал 20 роки як є пошвецени за владику, а два дзивчатка му з тей нагоди придали квеце.

Владика у казанї здогаднул же зме до Водици пришли як паломнїки и принєсли зоз собу дар любови и подзековносци, и придали го Мацери Божей, бо вона од 1817. року вибрала тото место як место чудесних подїйох. Єй зявенє за нас цали час було, и тераз є, як благовищенє за нашу Церкву и за нас.

Шпиванє Служби Божей предводзел домашнї дзияк Янко Виславски котри читал и Апостол, а по Служби служени и Молебен до Богородици. Цали час богослуженє директно преношенє прейґ Фейсбук боку Катедрали, а о тим ше старал член Церковного одбору Сашко Рац.

