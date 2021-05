У Водици успишни Спортски дзень за дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, всоботу 15. мая отримани успишни спортски дзень за дзеци Run4uniti, на хторим участвовали вецей як сто дзеци зоз велїх руских и других войводянских местох.

Тото спортско-духовне стретнуце як доприношенє миру у швеце, хторе ше кажди рок отримує у велїх жемох швета, започате 1996. року. Соботове друженє, през мото зоз окремней коцки хтора понука як мож жиц, такволане, златне правило у спорту – роб другому тото цо биш сцел же би други робели тебе.

На стретнуцу участвовали дзеци рижних возростох до 15 рокох и їх родичи, а окрем кросу, була орґанизована и олимпияда рижних бависка, бависко солидарносци, витримовносци, мудросци, итд, и як було видно, на задовольство шицких учашнїкох.

Стретнуце привитал домашнї керестурски парох о. Михайло Малацко, орґанизовал го Рух фоколарох, зоз домашнїма волонтерами и Церковним одбором, а помогли и велї спонзоре.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)