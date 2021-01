НОВИ САД – У сообщеню котре видал Институт за явне здравє Войводини, вчера у Войводини реґистровани 341 нови случай коронавирусу. И на тот завод найвецей реґистровани особи єст у Новим Садзе (100), а у Войводини активни 10.921 случай.

У Новим Садзе єст и найвецей активни случаї – 2.706, а у других општинох по менєй як 1.000.

Институт за явне здравє Войводини обчекує же и надалєй будзе вше менше число активних случайох у наступним периоду, алє епидемиолоґийну ситуацию у покраїни и далєй оценює як позарядову зоз стабилизацию тренда охорйованя на високим уровню.

