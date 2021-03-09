У Войводини епидемиолоґийна ситуация позарядова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини у вчерайшим сообщеню оценєл епидемиолоґийну ситуацию як позарядову у 40 општинох у Войводини, док у општинох Беочин, Житиште, Бач, Канїжа и Ириґ ситуация нєвигодна.

Число новореґистрованих случайох ше нєпреривно звекшує, а найвецей реґистровани случаї, як и потераз, єст у Новим Саду – 284.

Вкупне число активних случайох у покраїни виноши 9.077, а у главним городу Войводини єст 2.793 активни случаї зарази зоз коронавирусом.

У других општинох єст менєй як 1.000 реґистровани случаї коронавирусу, алє ше вшадзи реґиструє рост.

Институт апелує же би ше предлужело зоз преглашенима мирами пре зменшованє числа охорених од коронавируса, як и пре лєгчейше функционованє здравственей системи.

Институт поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периоду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)