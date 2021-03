У Войводини епидемиолоґийна ситуация позарядова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини у вчерайшим сообщеню оценєл епидемиолоґийну ситуацию як позарядову, зоз трендом звекшаня числа охорених. У Покраїни позарядова ситуация у аж у 43 општинох, док у општинох Беочин и Тител ситуация нєвигодна.

Число новореґистрованих случайох ше нєпреривно звекшує, та на подручу АП Войводини єст 791 нови случай, а найвецей реґистровани случаї, як и потераз, єст у Новим Саду – 214.

Медзи тима цо вчера реґистровани найвецей єст роботно способних людзох – 75 одсто, а з нїх найвецей єст особи од 30 до 50 рокох.

Вкупне число активних случайох у покраїни виноши 12.881, а у главним городу Войводини єст 3.748 активни случаї зарази зоз коронавирусом.

У других општинох єст менєй як 1.000 реґистровани случаї коронавирусу, алє ше вшадзи реґиструє рост.

Институт апелує же би ше предлужело зоз преглашенима мирами пре зменшованє числа охорених од коронавируса, як и пре лєгчейше функционованє здравственей системи.

Институт поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периоду.

