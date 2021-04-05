У Войводини епидемиолоґийна ситуация позарядова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини у вчерайшим сообщеню оценєл епидемиолоґийну ситуацию як позарядову, зоз трендом звекшаня числа охорених. У Покраїни позарядова ситуация у аж у 44 општинох, док у општини Тител ситуация нєвигодна.

Число новореґистрованих случайох ше нєпреривно звекшує, та на подручу АП Войводини вчера реґистровани 874 нови случаї, а найвецей реґистровани случаї, як и потераз, єст у Новим Саду – 172.

Медзи тима цо вчера реґистровани найвецей єст роботно способних людзох, найвецей єст особи од 30 до 50 рокох.

Вкупне число активних случайох у покраїни виноши 20.872, а у главним городу Войводини єст 5.073, у Панчеве вецей од 1.700, у Суботици вецей од 1.300, у Зренянину вецей од 1.200 активни случаї зарази зоз коронавирусом, док у других општинох єст менєй як 1.100 реґистровани случаї коронавирусу, алє ше вшадзи реґиструє рост.

Институт апелує же би ше предлужело зоз преглашенима мирами пре зменшованє числа охорених од коронавируса, як и пре лєгчейше функционованє здравственей системи.

Институт поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периоду.

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