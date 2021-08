У Войводини 3.054 активни случаї, нєодлуга будзе отворени ковид шпиталь на Мишелуку

НОВИ САД – У Войводини заключно зоз вчерайшим дньом, реґистровани 404 нови случаї ковид инфекциї, од того числа у Новим Саду 105, медзи хорима доминує роботно активне жительство возросту од 30 по 50 роки.

У покраїни вкупно єст 3.054 случаї, од того у Новим Саду 985.

Векшина хорих нєвакциновани особи, а пре чежки стан пациєнтох отворена и нова єдинка за интензивне допатранє.

Хори од Ковиду-19 нєодлуга буду премесцени до нового ковид шпиталю на Мишелуку котри будзе орґанизацийна єдинка Клинїчного центру Войводини, гварела директорка тей здравственей установи Едита Стокич. У новим будинку будзе робиц часц кадру котри тераз анґажовани у ковид єдинкох, понеже ше на конкурс за приєм нових роботнїкох явело барз мале число специялистох. Нєдостаток людства будзе пополнєни зоз лїкарами общей медицини за котрих уж почала одвитуюца обука.

