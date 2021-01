У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци од предсидательки Орґанизацийного одбору Олени Планчак Сакач патраче дознаю як будзе означене тогорочне Националне швето Руснацох, а найвекша часц емисиї будзе пошвецена прешлорочней видавательней творчосци за дзеци Новинско-видавательней установи „Руске слово” о хторей, попри вецей собешеднїкох, у студию будзе бешедовац директор Установи др Борис Варґа.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

