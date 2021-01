НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани знїмок представи „Ковалє” Милоша Николича у виводзеню керестурского ансамбла Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

У другей часци емисиї будзе приказани знїмок Ревиялней часци 19. Ружовей заградки хтора отримана 2009. року и була пошвецена творчосци Агнети Тимко Мудри.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

