У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Руска редакция Радиo-телевизиї Войводини, жадаюци дац свойофайтове доприношенє подзвигованю свидомосци у нашей заєднїци же нам у тим року шлїдзи попис жительства од чиїх резултатох у значней мири будзе завишиц и наша будучносц, ма намиру у наступним периодзе емитовац културно-уметнїцки програми зоз шицких потерашнїх Националних шветох. Серия тих знїмкох почина у нєпкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, а у хторей будзе емитовани скрацени знїмок нашого першого Националного швета хторе отримане у Новим Садзе 2008. року.

У другей часци емисиї будзе приказани єден наш стари обичай вязани за жимски час, а то прадки хтори дакеди отримовани у Коцуре.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

