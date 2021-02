НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе слова о анимированих шпиванкох за дзеци, котри вишли дзекуюци Дому култури Руски Керестур.

У другей часци будзе приказани портрет Николи Сивча зоз Крущичу котри наш гласовни ґлумец.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

