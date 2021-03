НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитоване предлуженє циклусу „Мой швет” автора Славка Виная, у хторим будзе представени др Борис Варґа.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

