НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе емитовани знїмок култней представи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” – „Женїдба”, котра премиєрно виведзена 1990. року.

У другей часци годно послухац вецей шпиванки у народним духу у интерпретациї нашей познатей шпивачки Тат’яни Колєсар Ґвоїч.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

