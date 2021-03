НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани знїмок першей часци 10. схадзки Националного совиту Руснацох, а у другей часци емисиї будзе приказана телевизийна адаптация представи Милоша Николича „Случай нєвиней ґдовици” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

