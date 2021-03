У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Тема нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” буду приоритети у роботи Националного совиту и найзначнєйши активносци хтори пред нашу заєднїцу у тим року.

О тих темох буду бешедовац госци у студию – державни секретар у Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и предсидателька Одбора за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох Олена Папуґа и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

У тей емисиї годни участвовац и сами патраче зоз питанями хтори можу поставиц госцом на телефон у редакциї чийо число 021/210–15–36.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

