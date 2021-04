НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” перша часц будзе пошвецена Велькей ноци – найвекшому християнскому швету котре тей нєдзелї будзе преславене по григориянским календару.

У другей часци будзе емитована емисия зоз циклусу „Мой швет” у котрей будзе представени писатель Микола Шанта.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

