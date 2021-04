НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци у розгварки у студию патраче учую яки теми були на дньовим шоре схадзки Републичного совиту за национални меншини котра отримана прешлого тижня у Беоґраду.

У другей часци емисиї будзе приказана културно-уметнїцка часц програми Националного швета Руснацох котра отримана у Шиду 2010. року.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

