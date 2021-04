У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе представени Штефан Хрин зоз Руского Керестура котри спознал лїковиту моц травох, односно природну способносц лїченя орґанизма.

У другей часци будзе емитована документарна емисия зоз циклусу „Мой швет” у котрей будзе представени писатель Владимир Кирда – Болхорвес и його творчосц.

„Добри вечар, Войводино” нєшка, 15. априла, на 20 годзин и 30 минути, а реприза такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)