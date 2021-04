У „Добри вечар Войводино”

НОВИ САД – У найновшей емисиї Добри вечар Войводино будзе представени Приручнїк за роботу националних совитох у републики Сербиї хтори финансовали и пририхтали Европска уния и Совит Европи, вєдно зоз Министерством за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. О нїм буду бешедовац Олена Папуґа, державни секретар у тим министерству и Таня Арва Планчак, секретарка Националного совиту Руснацох.

Потим сце годни опатриц ширшу розварку зоз Миланом Пилипом, предсидательом Уряду влади Словацкей за дияспору, хтори прешлого тижня нащивел Руски Керестур.

За трецу часц емисиї зме порихтали знїмок концерта ансамбла ПУЛС зоз Прешова хтори отримани 2017. року у Новим Садзе.

Добри вечар Войводино почина нєшка, на 20 годзин и 30 минути.

