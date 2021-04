У „Добри вечар Войводино”

НОВИ САД – На початку найновшей емисиї „Добри вечар Войводино” годни сце опатриц забавно-едукативну роботню за дзеци хтора пошвецена Велькей ноци. Єй авторка Анамария Регак зоз Руского Керестура, а реализована є у рамикох ширшого проєкта едукативних роботньох Завода за културу войводянских Руснацох. Увидзице и векльконоцну винчованку нашого преосвященого владики кир Георгия Джуджара, а такой после нєй шлїдзи и документарна емисия о значеню Велькей ноци односно Христового воскресеня.

У остатнєй часци емисиї увидзице як ше Стефан Бойко зоз Вербасу, и попри почежкосцох у розвою бори зоз шицкима животнима спокусами и як и надалєй остава оптимиста.

„Добри вечар Войводино” можеце патриц нєшка на другей програми РТВ, на 20,30 годзин.

