У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци госци у студию буду державни секретар у Министерству за людски и мешински права и дружтвени диялоґ и секретар Националного совиту Руснацох Таня Арва Планчак. Вони буду бешедовац о Правилнїку за роботу националних совитох котри нєдавно видало ресорне министерство.

У другей часци емисиї патраче буду мац нагоду упознац державну репрезентативку у ґуґланю и плїваню за цемних, Мару Горняк зоз Коцура.

По конєц емисиї буду емитовани забавни композициї зоз Фестивалу рускей култури Червена ружа.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

