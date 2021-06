НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе емитована другa емисия зоз нового сериялу за дзеци под назву „Дзецински куцик”.

Потим будзе емитовани знїмок зоз концерту котри отримани у просторийох Руского културного центру з нагоди означованя 75-рочнїци його иснованя.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)