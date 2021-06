У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” госци у студию – предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, предсидатель Одбору за културу Микола Шанта и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович – буду бешедовац о додзельованю средствох за нашо манифестациї и о стану култури при Руснацох.

У предлуженю емисиї будзе емитовани портрет учительки Сенки Бенчиковей, а потим шлїдзи найновша емисия за младих Мулти куцик.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

