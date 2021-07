НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована музична емисия у котрей будзе представена творчосц Владимира Малацка зоз Руского Керестура.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

