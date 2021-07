У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” перша часц будзе пошвецена покойному професорови докторови Юлиянови Малацкови, єдному з наших найвизначнєйших науковцох, будзе слова о його посцигнуцох у вецейдеценийским анґажованю у обласци науки, алє и о даєдних других нїткох з його живота.

У другей часци емисиї будзе емитована тв адаптация представи „Обсесия” хтора продукт сотруднїцтва редакциї РТВ и Драмского студия Руского културного центра, а хтору по власним дїлу, инспировани з драмами Богумила Грабала, написал и режирал Звонимир Павлович

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

