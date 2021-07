НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци госци у студию наявя 14. Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” котри будзе на соботу, 31. юлия у Шидзе, а пририхтани и здогадованє на даєдни скорейши Мелодиї.

Потим будзе емитована и емисия за младих „Мултикуцик”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

