НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци будзе прилог зоз 14. Фестивалу „Мелодиї Руского двору” котри отримани прешлого викенду у Шидзе.

У другей часци емисиї будзе наявени Фестивал „Коцурска жатва”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

