У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцами у студию будзе наявени Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка” котри ма буц отримани на нєдзелю, 5. септембра у Новим Садзе.

У предлуженю емисиї будзе емитовани знїмок зоз ревиялного вечара композицийох у народним духу, хтори отримани у рамикох тогорочного Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

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