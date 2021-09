У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци будзе емитована ширша репортажа зоз 16. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох хтори од 9. по 11. септембер отримани у Польскей.

У другей часци будзе репортажа з Округлого стола котри отримани з нагоди 30-рочнїци од снованя Союзу Руснацох Українцох Сербиї, а у трецей часци будзе приказане як було на дзешатим Фестивалу хорского шпиваня у Вербаше.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

