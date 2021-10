НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе приказана адаптация театралней представи Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” – „Женїдба”. Телевизийна адаптация тей театралней представи знята у Руским Керестуре 1990. року.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

