У Добри вечар Войводино

НОВИ САД – У першей часци найновшей емисиї Добри вечар Войводино увидзице знїмок сказки за дзеци Голубица, чия авторка Ирина Гарди Ковачевич, хтори прешлого року реализовани у рамикох проєкта Вандровкаш, у продукциї Руского народного театру Петро Ризнич Дядя.

У другей часци вам понукаме документарну емисию о вплїву русийскей емиґрациї на розвой польопривреди и других обласцох дружтвеного живота у Югославиї у першей половки 20. вику.

Треца часц резервована за найновшу емисию за младих под назву Мултикуцик у хотрим дознац вецей о информованю младих на язикох националних меншинох.

Добри вечар Войводино на штварток на 20 годзин и 30 минути.

