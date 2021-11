НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцами у студию будзе наявена Културна манифестация „Костельникова єшень” котри ма буц отримани од 5. по 14. новембер.

Друга часц емисиї будзе пошвецена старим особом, през розгварки зоз даскелїма фамелиями котри жию по наших местох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

