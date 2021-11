У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцами у студию будзе наявени Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, а друга часц будзе пошвецена документарней емисиї о тим хто бул Петро Ризнич Дядя.

У трецей часци емисиї читаче годни упознац Ваню Романового з Дюрдьова, котри ма жаданє постац дохтор и лїчиц дзеци хтори маю ридки хороти.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

