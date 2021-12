У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована репортажа зоз 53. Драмского мемориялу Петра Ризнич Дядї котри отримани од 20-28. новембер у Руским Керестуре.

Потим будзе емитована документарна репортажа „Чудни драги Господнї” авторки Олґи Карлаварис. Репортажа настала под час нєдавного пребуваня виглєдовацкого тима у Горватскей, а у рамикох проєкта „Подобови космополитизем у збирки портретох Крижевацкей епархї”.

У полгодзиновей емисиї патраче годни видзиц як тим и сотруднїки Новинарскей асоцияциї Руснацох шлїдзели информацию зоз Руского календара з початку двацетого вику о тим же познати сербски маляр з конца осемнастого и початку дзеветнастого вику Арсениє Теодорович намальовал портрет тедишнього крижевского владики Константина Станича. Як виптрали три роботни днї у Крижевцох, Заґребу и нєочековано и у Стойдраґи у Жумберку зазначовала тв екипа РТВ Войводини на чолє зоз новинарку Олґу Карлаварис.

У емисиї бешедую и историчарки уметносци мр Драґойла Живанов и Милена Врбашки, як и домашнї у Горватскей котри помогли же би ше ришела мистерия єдного портрету и дополнєл попис подобового опуса маляра Теодоровича.

Емисия настала як копродукция Новинарскей асоцияциї Руснацох (НАР) и Явней медийескй установи РТВ Войводини, а потримовику проєкту дал и Покраїнски секретарият за национални меншини и Завод за културу войводянских Руснацох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

