У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцом у студию будзе ше бешедовац о актуалносцох на политичней сцени.

У другей часци будзе слова о продукциї поживи и напойох у малих количествох, на малих ґаздовствох, а треца часц резервована за приповедки зоз шмикнї у котрей ше юнаки пририхтую за наиходзаци швета.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)