У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци патраче годни упознац Маґдалену котра, гоч є народзена скорей часу, зоз помоцу фаховцох и вельку потримовку и любову родичох виросла до красного дзивчеца.

У другей часци емисиї будзе емитована друга часц документарного бавеного сериялу „Приповедки зоз шмикнї”.

За трецу часц емисиї предвидзени „Мулти куцик” котри пририхтали млади зоз штирох меншинских редакцийох Радио Телевизиї Войводини. Тема децемберскей емисиї млади и коронавирус.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)