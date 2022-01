НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена найрадоснєйшому християнскому швету – Крачуну, хтори тераз преславя вирни хтори ше ровняю по юлиянским календаре.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

