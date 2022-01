У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцами у студию, новинаром у пензиї Михалом Рамачом и адвокатом и бувшим судийом Звонком Саболом, будзе бешеди о наиходзацим референдуму котри будзе отримани 16. януара и o значеню такей файти вияшньованя за розвой демократиї у дружтве.

У другей чаци емисиї будзе емитовани знїмок Крачунского концерту котри бул отримани у Коцуре 8. януара.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

