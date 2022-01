У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” у першей часци зоз госцами у студию будзе наявена Централна преслава Националного швета Руснацох, котра будзе отримана у Сербским народним театру на нєдзелю 23. януара у Новим Саду.

У другей часци емисиї патраче ше здогадню на нашого визначного ґлумца, режисера и драматурґа Звонимира Павловича.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)